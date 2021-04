A zonzo col coprifuoco: beccati con oltre 20 carte elettroniche di dubbia provenienza

Martedì sera, dopo le 23, transitando in corso Vittorio Emanuele II a Torino, gli agenti del commissariato San Secondo hanno notato un’auto ferma al semaforo con tre persone a bordo. Con una svolta repentina la vettura è stata vista svoltare in via Nizza fermandosi poi nei parcheggi della stazione, dove è stata raggiunta dalla polizia.

SOLDI E CARTE CONTRAFFATTE

Sottoposti a controlli, uno dei tre, un trentaseienne croato, è stato trovato con oltre 800 euro in denaro contante e 12 carte di credito/debito delle quali è riuscito a giustificare il possesso di una sola di queste. Anche un altro dei passeggeri, un cittadino bulgaro di 46 anni, è stato trovato in possesso di soldi (oltre 400 euro) e 9 carte prepagate. Molte delle carte rinvenute sono risultate smagnetizzate, utili, dunque, molto probabilmente, per essere sovrascritte da altri codici copiati dai bancomat manomessi o alterati (almeno questo è il dubbio investigativo degli inquirenti). Altre carte, invece, sono risultate intestate a persone con precedenti di polizia specifici. Il terzo soggetto è risultato estraneo ai fatti.

ENTRAMBI IN ARRESTO

Entrambi i cittadini stranieri trovati in possesso delle carte, sono stati tratti in arresto per indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, oltre che denunciati in stato di libertà per ricettazione e sanzionati amministrativamente per la violazione delle norme anticovid (se ne andavano in giro alle 23, in pieno coprifuoco). Il trentaseienne croato, inoltre, è stato anche deferito in stato di libertà per un furto commesso in un supermercato cittadino lo scorso novembre e sanzionato perché alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente.