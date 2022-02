A Torino si gira la fiction fiction sul Generale Dalla Chiesa con Sergio Castellitto: Lo Russo sul set [LE FOTO]

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sul set torinese della nuova fiction Rai che vedrà l’attore Sergio Castellitto interpretare il Generale Dalla Chiesa. “Un ritorno al passato, negli anni 70, per le strade di Torino. In questi giorni vi capiterà di vedere Fiat 126, Alfa Sud, Alfa Giulia della Polizia e tutto quello che caratterizzava quell’Italia di cinquant’anni fa, segnata dalla lotta al crimine e al terrorismo. Stamattina sono andato sul set della fiction con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa” ha scritto su Facebook Lo Russo.

“L’attore si trova sul set della serie diretta da Lucio Pellegrini, prodotta da Simona Ercolani e co-prodotta da Rai Fiction e Stand By Me, che andrà in onda prossimamente su Rai1 in occasione del 40esimo anniversario dalla strage di via Carini, in cui la mafia uccise il generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo – ha aggiunto -. A Torino si ripercorre la lotta condotta dal generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa negli anni Settanta contro le Brigate Rosse quando creò il “Nucleo Speciale Antiterrorismo”, un gruppo scelto di giovani carabinieri che agirono con metodi e mezzi innovativi per l’epoca.

Una fiction che andrà vista, non solo per la straordinaria produzione che la sta realizzando, ma perché quell’Italia ci appartiene e la storia del Generale non va dimenticata”.