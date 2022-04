A Torino oltre 21mila infortuni sul lavoro: 111 morti in un anno

Un morto ogni tre giorni e mezzo, oltre centododici infortuni al giorno, oltre 41mila in un anno. Sono le cifre, impressionanti, del reale costo del lavoro in Piemonte, riferite al 2021: 41.225 infortuni registrati nella nostra regione l’anno scorso, 111 quelli mortali, numeri in netta diminuzione rispetto all’anno precedente quando, negli oltre 50mila infortuni di cui 146 mortali, andavano annotate anche le vittime del Covid, soprattutto personale sanitario contagiato in servizio. E nel 2022, a gennaio-febbraio l’Inail registrava già 10.514 infortuni denunciati, quasi il doppio dello stesso periodo dell’anno scorso, quando erano stati 6.308.

A TORINO OLTRE LA META’

A tracciare la triste contabilità, ieri, in occasione della Giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro, è stata Vita Rocca Romaniello, direttrice regionale vicaria dell’Inail. Una contabilità che vede Torino con oltre la metà degli infortuni totali (21.246 e 39 morti nel 2021), seguita da Cuneo (6.966 e 31), Alessandria (3.993 e 16), Novara (3.256 e 10), Asti (1.907 e 5), Vercelli (1.529 e 3), Verbano-Cusio-Ossola (1.232 e 6), Biella (1.096 e 1).

Di questi, l’81% si registra sul luogo di lavoro “tradizionale”, ma il cosiddetto «rischio strada» conta per il 18% del totale: significa infortuni avvenuti alla guida di mezzi su strada per motivi professionali oppure «in itinere», ossia sul tragitto casa-lavoro. Un dato, che arriva a influire per il 38% nel settore della logistica.

ALLARME TRASPORTI

Il settore del trasporto terrestre (e mediante condotte) ha registrato 1.169 infortuni, di cui 10 mortali, nel 2021; il magazzinaggio e supporto ai trasporti, 816 e senza mortali, mentre 695, con un decesso, sono stati quelli della categoria dei corrieri e dei servizi postali.

IL CASO AMAZON

Non è un caso, quindi, che i dati ieri siano stati resi noti in un incontro per la stampa nella sede di Torrazza Piemonte di Amazon, proprio l’hub finito al centro delle cronache nei giorni scorsi per la controversia sindacale, con una dipendente sospesa perché era stata troppo tempo in bagno e l’Ispettorato del lavoro che aveva cancellato la sanzione. Il colosso della distribuzione, per parte sua, non fornisce dati aggiornati sugli infortuni nelle proprie sedi: dall’ufficio stampa sottolineano solo che «abbiamo la metà della media degli infortuni nelle aziende del settore».

«Solo nel 2021, in Italia, abbiamo investito oltre 10 milioni di euro in progetti specifici – ha spiegato Paolo Orlando Ferrara, il responsabile delle politiche per la sicurezza in azienda – ed erogato 500mila ore di formazione ai dipendenti. E abbiamo creato qui in Piemonte l’Innovation Lab, proprio per elaborare le migliori strategie per la sicurezza».

I COSTI SOCIALI

«Gli infortuni sul lavoro hanno divorato fra il 3 e il 6% del Pil – ha spiegato Giovanni Asaro, direttore regionale dell’Inail, citando anche il rapporto della commissione parlamentare d’inchiesta -. E ci sono i costi sociali: dal 2007 il costo sociale per il Paese è stato di 48 miliardi di euro. A farne le spese, quasi sempre gli anelli più deboli della catena». Ossia lavoratori in condizioni di precariato, a rischio sfruttamento, «quella dei “contratti-pirata” è la vera piaga. E la commissione rimarca come la “ricerca del profitto” sia tra le cause della maggior parte degli infortuni sul lavoro». Quindi, mancati investimenti, risparmio sulle attrezzature di sicurezza, modifiche ai dispositivi di protezione per guadagnare tempo. Tutti elementi noti, ma che non servono ad arrestare la tragica progressione: basti pensare che in Piemonte la crescita è stata costante, dai 47.753 casi del 2016 agli oltre 50mila già citati del 2020.