A Torino la competenza esclusiva per controllo e certificazione dei diamanti grezzi [VIDEO]

ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) è sede dell’Autorità Kimberley italiana deputata all’analisi gemmologica e al rilascio delle certificazioni. Il Laboratorio Chimico dell’ufficio Antifrode di Torino avrà la competenza esclusiva per i controlli delle importazioni, esportazioni e rilascio dei certificati UE dei diamanti grezzi mentre l’Ufficio delle Dogane di Torino effettuerà i controlli e gli adempimenti doganali.

Difatti dal 1° gennaio 2021, è stata istituita in Italia la settima autorità EU Kimberley Process per la verifica delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi. Il Kimberley Process Certification ha come intento quello di eliminare la presenza di “diamanti di conflitto” (c.d. blood diamond) nella catena di produzione, esportazione e importazione nei Paesi che vi hanno aderito. Il termine “diamanti di conflitto” è definito dalle Nazioni Unite come “diamanti grezzi usati dai movimenti ribelli per finanziare le loro attività militari, compresi i tentativi di minare o rovesciare governi legittimi”.

Il sistema di certificazione Kimberley garantisce che le spedizioni di diamanti grezzi siano effettuate in contenitori in grado di resistere alle manomissioni e che siano accompagnate da un certificato del processo di Kimberley non falsificabile e convalidato dal governo del paese esportatore.

Il 16 febbraio 2022 lo stesso Laboratorio Chimico Torinese ha verificato il contenuto della spedizione di due diamanti grezzi, dichiarati in importazione, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.

ADM riveste un ruolo cruciale nel favorire politiche sostenibili e socialmente responsabili contrastando il fenomeno della corruzione e ponendosi a tutela i diritti umani e della protezione dell’ambiente.