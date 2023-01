A Torino arriva la “ciclabile umana”: flash mob per la sicurezza in largo Vittorio [VIDEO]

Si sono dati appuntamento tra le 7.30 e le 9.30 in largo Vittorio Emanuele II, proprio nel momento della giornata in cui la maggior parte dei torinesi esce di casa per recarsi a lavoro o accompagnare i figli a scuola. Che è anche il momento in cui loro, i ciclisti, rischiano di più. Incidenti, investimenti, auto o altri veicoli a invadere le ciclabili. Per questo motivi un centinaio di persone ha dato vita a una “ciclabile umana”, un lungo cordone fatto di bici, monopattini e anche a piedi a protezione di una delle piste ciclabili più “bistrattate” della città.

Un flash mob attuato in contemporanea con altre grandi città, da Milano a Napoli, da Roma a Firenze, da Genova a Treviso, con la richiesta – ai singoli cittadini, ma anche e soprattutto alle istituzioni e alle stesse forze dell’ordine – di sicurezza. Spiega Elisa Gallo, presidente dell’associazione Fiab Torino Bike Pride, in prima fila nell’iniziativa: “Chiediamo semplicemente strade sicure, la possibilità di muoverci liberamente per la città con la bicicletta o con altri mezzi sostenibili”.

Video a cura di Tonino Di Marco