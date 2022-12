A Torino 66 pediatri per 91mila bimbi: l’odissea delle famiglie per un medico

Ci sono 91.932 bambini in città e “solo” 66 pediatri. Le virgolette sono d’obbligo, dal momento che il numero dei medici dei piccoli per l’Asl risulta congruo rispetto alla normativa vigente. In Piemonte, nel 2013, venne ridefinito l’Accordo integrativo regionale (in deroga all’Accordo collettivo nazionale, che prevedeva un massimo di 800 pazienti), permettendo ai pediatri di arrivare a prendere in cura fino a un massimo di 1.200 pazienti.

«Il calcolo matematico non risponde al reale bisogno famiglie» tuona la capogruppo dei Moderati in consiglio comunale Ivana Garione, cofirmataria – insieme ai consiglieri dem Pietro Tuttolomondo e Nadia Conticelli – di un ordine del giorno che chiede al sindaco e alla giunta di incentivare i pediatri «a scegliere di esercitare nei territori cittadini attualmente considerati poco attrattivi».

In particolare, viene evidenziato il disagio vissuto da circa 500 bambini residenti a Barriera Lanzo, in Circoscrizione Cinque. «Di fatto il borgo non ha un pediatra» rimarca Garione. «I minori con età compresa tra zero e quattordici anni residente nella Circoscrizione sono 14.105, a fronte di dieci pediatri di libera scelta in servizio» si legge nell’atto, discusso ieri mattina in commissione consiliare. Tutto in regola secondo i rappresentanti dell’Asl chiamati a rispondere del problema.

«Avere un pediatra sotto casa è un privilegio assoluto dei cittadini di Torino, che risultano nettamente favoriti rispetto al resto della regione» premette il direttore del distretto sanitario nord-ovest, Carlo Romano. «Il potenziamento dei pediatri di libera scelta nelle Circoscrizioni 5 e 6 non è possibile – prosegue – . Al momento siamo già al numero ottimale, non esistono carenze. Quando ci saranno difficoltà scatterà autonomamente la sostituzione in quella zona».

Preoccupa poi il fatto che, tra il 2023 e l’inizio del 2024, uno dei pediatri che operano alla Cinque andrà in pensione. «Quando arriverà il nuovo medico, cercheremo di convincerlo ad aprire lo studio in Barriera Lanzo. È l’unica soluzione praticabile» fa sapere l’Asl. Peraltro, le difficoltà non riguardano solo le aree periferiche. «Il problema più grosso sta in centro» fa sapere ancora il direttore Romano.

Il distretto che accorpa le Circoscrizioni 1 e 8 appare difficilmente gestibile proprio per le sue dimensioni. «Lo scorso anno è andata in pensione una collega che aveva lo studio in via Roma e il nuovo dottore ha aperto in zona Lingotto. È ovvio che per gli abitanti del quartiere è stato un disagio spostarsi, ma non c’era altra soluzione»