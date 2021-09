A suon di musica

Giorgio Balmas, mancato nel 2006, fu un intellettuale, politico e musicologo insigne. Nel 1946 a 18 anni fondò la mitica “Unione Musicale” e la diresse per sei lustri. Fu anche consigliere comunale e assessore alla cultura a Torino. Fu lui che ideò i ‘punti verdi’ estivi e soprattutto la kermesse di musica classica “Settembre Musica” poi diventata “MiTo ”. Di lui ho un ricordo personale. Lo ebbi come “tutor” al Convitto Valdese di Torre Pellice, nel 1959. Sapendo bene che per educare i giovani alla musica ‘alta’ bisogna abituarli, istituzionalizzò per noi convittori la calata in pullman a Torino per i maggiori concerti della “sua” Unione. Poi fece installare casse in tutte le camerate, corridoi, sale da pranzo e studio, cortili e persino bagni del collegio, per diffonderla. Idea geniale. In tutti i collegi la giornata è scandita da rigidi orari, segnalati da campanelli. Balmas, invece, faceva annunciare il pranzo, la ricreazione, l’ora di studio, il silenzio, con piccoli brani classici, mutandoli ogni tanto. Dai diffusori t’arrivava l’incipit della K550, e tu sapevi che dovevi lasciare il calciobalilla. Ti svegliavi con Ravel. Alla fine del “presto” di Lulli dovevi essere già a tavola. L’ultima nota del “Va pensiero” doveva trovarti seduto al tuo banco in sala studio. Se no eri in punizione. L’unico modo per evitare il “coprifuoco” (l’obbligo di andare a nanna alle 10) era andare in sala musica a sentire un breve concerto serale. Inutile dire che, pur di restare alzati, noi ragazzi affollavamo quella stanza, dove Balmas spiegava, introducendo l’autore, poi faceva partire la musica. E noi imparavamo ad amarla. Dopo averla amata e ascoltata per tutta la vita, mi fa piacere oggi ringraziarlo.

