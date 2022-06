A spasso con il barboncino si imbatte in un…coyote!! Per quanti sforzi faccia per allontanarlo, l’animale selvatico non si lascia spaventare dai tentativi della donna ed, alla prima occasione, balza all’attacco del cagnolino. Per fortuna il provvidenziale intervento di un uomo evita la peggio: il coyote è messo in fuga!!