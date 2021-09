A settembre largo all’evento Imbarchino “sempre aperto”

Luogo storico di Torino, Imbarchino è un vero e proprio simbolo della città. Uno spazio dove stare insieme, studiare, prendere il sole, un luogo che ritorna a essere la casa di Radio Banda Larga. Nasce da qui e dagli infiniti modi di vivere Imbarchino, l’idea degli organizzatori di lanciare un nuovo format: “Imbarchino sempre aperto”.

Una sfida che, per il mese di settembre, porta il nuovo centro culturale nel cuore del parco della Città a proporre un’offerta culturale gratuita, continuativa e attraverso servizi sempre più innovativi, con una programmazione in grado di aggregare ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette.

Punto di riferimento in costante dialogo con il parco e lo spazio cittadino circostante, l’obiettivo è anche quello di aumentare sempre di più l’accessibilità dell’area. Una maggiore frequentazione porterebbe infatti un effetto positivo sul parco, attraendo una maggiore quantità di persone anche in orari non ordinari, garantendo così il presidio costante di uno spazio pubblico. Un esperimento che intende aprire la strada a un modo diverso di vivere la notte.