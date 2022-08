A Santa Rita sale Calenda e scende Letta

Il quartiere che storicamente tanti voti ha dato alla sinistra, e da cui proviene anche l’attuale sindaco Stefano Lo Russo, oggi si divide. E’ una domenica come tante a Santa Rita, e sotto il sole cocente dopo un violento nubifragio i cittadini escono dalla messa mattutina dal santuario della santa delle cause impossibili. Alla spicciolata, prendono la via di casa. Di parlare di politica, e delle incombenti elezioni che tra meno di un mese chiameranno tutti alle urne, qualcuno ha voglia e altri no. «No guardi, non mi interessa», borbotta un signore sul sagrato. Alla parola “elezioni”, altri fingono di chattare con lo smartphone. Altri fanno cenno che è meglio cambiare argomento.

Ma il borgo a votare ci andrà, o almeno la maggioranza dei suoi abitanti. E’ sul chi votare che regna sovrana l’indecisione. «Io nella mia vita ho cambiato già quattro volte la mia scelta di voto – rivela Antonio, 90 anni ben portati -. Ho votato tante persone, persino Berlusconi nel ‘94 e mi sono pentito enormemente di questa scelta. Ma a votare ci vado, bisogna farlo per poi non lamentarsi». Prima del voto al Cavaliere, Antonio dice di essere sempre stato socialista. «Letta? E’ un democristiano, non ti coinvolge, fa solo tanta filosofia ma lo vedo indeciso su tante cose. Ma chi c’è, altrimenti? Salvini è un pazzo, la Meloni mi fa paura». E allora forse bisogna turarsi il naso e votare il meno peggio, come disse ai tempi Indro Montanelli parlando della Dc, e come dice Daniela, che esce dal santuario in compagnia del marito Emilio: «Mi tappo il naso e voto il meno peggio. Però non si può non andare a votare. Tuttavia, in questo mese dovrò riflettere parecchio». Daniela, però, su una cosa è chiara: «Non mi sono mai piaciuti gli estremismi, arrivo da una famiglia sempre vicina al centrosinistra. Però davvero, Letta a volte non lo capisco. Dice una cosa e fa l’esatto opposto».

A fianco, il marito Emilio dà una curiosa definizione dell’attuale segretario del Pd: «Letta è un prete mancato, da come parla sembra che voglia bene a tutti. Forse bisognerebbe puntare su Calenda, anche se dopo quella giravolta che ha fatto… ». E a quanto pare il leader del Terzo Polo potrebbe prendere consensi a Santa Rita. «Io voto Calenda!», urla un anziano mentre esce dalla messa. Ulteriori spiegazioni, però, non ne fornisce e quindi potrebbe anche trattarsi di una semplice provocazione. O forse no, perché anche Doriana, socialista e grande ammiratrice di Pietro Nenni, forse voterà Calenda. «Voterò lui probabilmente, anche se mi ha fatto arrabbiare per quell’alleanza col Pd poi ritrattata dopo un giorno».

Daniela e Doriana, due donne, non voteranno certamente l’unica donna che si presenta a queste elezioni, Giorgia Meloni. «No, quello mai – dicono all’unisono – perché il fatto che potrebbe essere la prima donna premier in Italia non cambia nulla». Andrà a votare, anche se con poca fiducia, Giovanni: «La gente è stufa, anche in questo quartiere. E’ stufa delle frottole che sente alla tv o in radio, però bisogna andare comunque alle urne». E così farà Santa Rita il 25 settembre, magari turandosi il naso, e votando il meno peggio.