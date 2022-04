Fabio Quartararo domina e vince il Gran Premio del Portogallo di MotoGP sul circuito di Portimao. Il pilota della Yamaha chiude davanti alla Ducati di Zarco e all’Aprilia di Espargarò.

Inseguono gli italiani: solo 8° Bagnaia in rimonta (partiva dal fondo della griglia). Caduta per Bastianini e per Miller sull’altra Ducati insieme alla Suzuki di Mir. Quartararo balza in vetta al Mondiale insieme a Rins, oggi quarto al traguardo.