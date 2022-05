A Monaco esce il rosso: due Ferrari in prima fila. Leclerc: «Qui speciale»

Finisce come un anno fa, ma questa volta con un sorriso pieno in casa Ferrari. Perché anche nel 2021 c’era Leclerc, solo che il suo botto a pochissimo dal termine delle Qualifiche gli aveva impedito di scattare dalla pole il giorno successivo e nulla era andato come doveva. Dodici mesi dopo ancora il 16 in rosso davanti a tutti, per una prima fila tutta Ferrari. Leclerc aveva già fatto il suo numero staccando tutti e nell’ultimo giro lanciato era sul punto di fare anche meglio. Poi però Perez con la Red Bull è andato a sbattere prima del tunnel ostruendo la pista prima di essere centrato da Sainz che sopraggiungeva. Impossibile andare avanti, possibile per i ferraristi fare festa anche perché Max Verstappen oggi alle 15 partirà solo quarto. C’è l’incognita pioggia che potrebbe sovvertire tutto almeno in partenza ma nessuno dubita che questa volta il team non darà ordini a Perez per farsi passare dal leader del mondiale. Charles nemmeno ci pensa e se la gode: «La pole qui è molto speciale. Sono veramente felice. Il weekend è andato liscio fino a questo momento. Sapevo di avere il passo giusto, dovevo solo portare a termine il lavoro». Significa anche la 14ª pole position in carriera, esattamente come Verstappen: «L’ultimo giro prima della bandiera rossa è stato davvero molto buono. Non cambiava nulla per noi. Ero al limite, avevo parecchio sovrasterzo. Era un gran bel giro anche l’ultimo. La macchina dava sensazioni fantastiche. Avere anche Carlos al mio fianco è fantastico. Con l’asciutto la situazione domani sarà più prevedibile, ma credo che noi saremo competitivi in qualunque situazione». E lo pensa anche Sainz: «Davvero un peccato. Questo è un altro anno in cui la bandiera rossa causa la fine della sessione anticipatamente e non mi permette di provare a fare la pole, ma a Monaco succede. Era possibile farcela, avevamo buon passo tutto il giorno. Stavo costruendo il mio ritmo per le qualifiche, mi sentivo molto bene in macchina. Ora cercheremo di completare l’opera. Siamo in una grande posizione per ottenere un ottimo risultato per il team». Alle spalle dei primi quattro Norris, Russell, Alonso, Hamilton, Vettel e Ocon.