A Mirafiori il flash mob per Gigi D’Agostino (IL VIDEO)

Oggi pomeriggio a Mirafiori l’omaggio a Gigi D’Agostino con un flash mob. L’Amour Toujours, la Passion, Bla bla bla. Sono le 18 in punto quando al Villaggio di Mirafiori Sud, tra via Pramollo e via Pomaretto, parte la musica firmata Leodj Acquilino. Per un attimo agli occhi dei presenti sembra proprio lui, il Capitano di mille avventure. Quel Gigi D’Agostino, dj torinese di fama internazionale, cresciuto tra questi palazzoni di periferia che non hanno mai smesso di amarlo e di farsi sentire. Soprattutto ora, nel momento del bisogno. La notizia della malattia prima, poi quel messaggio diffuso su Facebook dallo stesso disc jockey, diventato virale e in grado di attirare fans da tutta Italia. La pandemia non ha permesso a tutti di essere presenti ma, di certo, non ha reso meno fragoroso l’abbraccio – virtuale e non – di chi negli anni ‘90 ha cominciato a ballare in discoteca con le sue canzoni. Al ritmo di “L’Amour Toujours” il quartiere si è trasformato per una sera in un’immensa discoteca a cielo aperto. Lì tra le strade e i giardini di quel quadrilatero dove il Maestro è cresciuto. Dalle case private, ai luoghi di lavoro, chi ha potuto ha messo a tutto volume il brano più ballato di sempre per cercare di trasmettere energia positiva al proprio beniamino che ormai da tempo, nella sua casa di Lugano, sta lottando contro un grave male.