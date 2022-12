A Mirafiori e in radio, tutti per Gigi D’Ag

A Mirafiori Sud, in via Pomaretto per la precisione, dove Gigi D’Agostino è nato 55 anni fa, è tutto pronto per il flashmob che andrà in scena domani, il 17 dicembre alle 17, proprio nel giorno del suo compleanno. Ha scelto questa importante data l’amica d’infanzia, Anna Losito, per ripetere l’omaggio che il 22 gennaio scorso coinvolse l’Italia, unita nel nome dell’artista gravemente malato, sulle note dei brani composti dal deejay di fama internazionale, partito negli anni Ottanta dalla Torino industriale alla conquista delle consolle. «È importante che a Gigi arrivino gli auguri fatti con il cuore delle persone che gli vogliono bene – spiega Anna – sicuramente presto o tardi avremo da lui un feedback, non importa quando, l’importante è stargli vicino». In quella via abitano ancora, non solo i genitori di D’Agostino, ma anche molti amici cresciuti con lui. Saranno tutti lì sabato pomeriggio e con loro, sicuramente, i fan torinesi che giungeranno da ogni parte della città. Il flashmob inizierà alle 16,45, in consolle dj Leo Dag che aprirà l’evento il quale culminerà alle 17 sulle note di “L’amour toujours”. Il brano disco per eccellenza sarà suonato all’unisono dalla “piazzetta” di Mirafiori alle radio, locali e non. Benny Castelli, direttore di Radio Veronica One Hit, ha iniziato il tam tam social da settimane, «le radio saranno unite ancora una volta con le note di “L’amour toujours” per festeggiare i 55 anni di Gigi e inviargli il nostro affetto. L’invito è per tutti i miei colleghi radiofonici» il suo messaggio. «Come non essere presenti – spiega anche Devis Maidò di Radio Manila -, chi non partecipa al flashmob è “game over”», chiude usando il suo noto stacchetto. «Cercheremo di fare un collegamento con la piazzetta – spiegano da Radio Grp – e parteciperemo, siamo cresciuti con lui, il flashmob è l’occasione per suonare anche altri pezzi. In programmazione i suoi brani ci sono sempre, lui è nel cuore di tutti». Anche le nazionali, Radio Deejay, 105, e tutte altre aderiranno al flashmob nella speranza di fare arrivare il messaggio all’amico di una vita alle prese con la sua lotta più difficile. L’ultima apparizione social di D’Agostino avvenuta il 24 novembre lo ritrae finalmente fuori dall’ospedale, in riva a un lago. Uno spiraglio di ottimismo.