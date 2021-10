A meno 11 da Sarri e a meno 5 da Pirlo. Max II non decolla

Dopo dieci giornate il confronto è impietoso. La Juventus di Maurizio Sarri, due stagioni fa, stazionava al primo posto in classifica con 26 punti, con più 11 lunghezze rispetto a quell’attuale. Quella di Andrea Pirlo, dello scorso anno, invece, ricopriva la terza posizione nella graduatoria della Serie A con 20 punti in classifica (+ 5 rispetto a oggi). La Vecchia Signora targata Allegri II invece si ritrova dopo dieci giornate di campionato all’ottavo posto in classifica con 15 punti, a una distanza siderale dalla vetta della classifica.

Con quella di mercoledì sera all’Allianz Stadium sono già tre le sconfitte collezionate dalla Juventus, due delle quali in casa per mano di Empoli e Sassuolo, non esattamente due corazzate. Ma evidentemente… Oltre ad alcune amnesie difensive palesate per l’ennesima volta in occasione della partita contro la squadra di Dionisi (due tiri in porta, due gol per gli emiliani), la Juventus ha evidenti problemi in zona gol da risolvere. Solo quattordici le reti siglate finora in questo avvio di campionato, di cui solo otto realizzate dagli attaccanti: tre sono state firmate da Dybala (in 7 match), due di Kean, due di Morata e una di Chiesa. È inutile sottolinearlo ancora ma a questa Juventus mancano i gol di Cristiano Ronaldo, visto che il portoghese, quasi sempre garantiva un gol a partita.

Chi sta facendo particolarmente fatica, nonostante goda di piena fiducia da parte di Allegri, è Alvaro Morata, assente per oltre un’ora di gioco e fischiato dai 18mila dello Stadium al momento della sostituzione. Kaio Jorge ha provato a mettere freschezza nel reparto avanzato, contro l’Hellas potrebbe anche avere la sua prima chance da titolare da quando è arrivato in Italia. Alex Sandro ritroverà il posto sulla corsia mancina, De Sciglio infatti è costretto a fermarsi: il terzino si è procurato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Nuovi esami sono previsti tra una decina di giorni, il rientro è fissato almeno nella seconda metà novembre, dopo la prossima pausa per le nazionali.