A li mortai tua

A Genova sono in corso i mondiali di pesto. Non capisco che senso abbia disputare un campionato mondiale di una salsa locale: è un po’ come se a Verona facessero i mondiali di pearà o in Sicilia quelli di caponata. Il pesto è una salsa così locale che si distingue fra il “pesto genovese” nel quale non sono ammesse deroghe al disciplinare del Consorzio Dop e quello “alla” genovese, nel quale si accettano varianti. Io capisco i campionati mondiali di sport, che sono discipline misurabili, ma non le gare premiate dal gusto, senso imperfetto ed opinabile. Ma tant’è. Io mi divertirei già abbastanza se dalle gare genovesi fossero esclusi, in una selezione preliminare, i concorrenti che non riconoscono in degustazione cieca il basilico ligure Dop da altri basilici. Come divertimento supplementare mi piacerebbe imporre un’analoga degustazione cieca ai giudici di gara, ponendoli di fronte a dieci vasetti di pesto di cui un numero X, non dichiarato, è stato lavorato col frullatore e non col mortaio. Ma facciamo finta che siano così bravi da individuare (bendati) i pesti pestati. Dopotutto si chiama pesto perché è stato inventato quando i frullatori non esistevano ancora e ci si doveva arrangiare con quel che c’era. Ma l’aglio, almeno quello, il disciplinare lo esige. Nessuna deroga. Due spicchi per il pesto normale e tre per quello “arrabbiato”. Non come noi piemontesi, balenghi, che per andare incontro al gusto dei giovani stiamo imbastardendo la bagna caoda facendola senz’aglio, coi porri o i ciapinabò. Quella non è bagna caoda. Facciamo anche noi un consorzio ed esigiamo che gli osti, proponendola, siano obbligati a scrivere sul menu “salsa tipo bagna caoda”. A sarìa già quaicòs.

collino@cronacaqui.it