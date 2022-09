A L’EDICOLA DEL CURIOSO un mondo di notizie e di giochi per i bimbi

Peppa Pig, Power Rangers, Paw Patrol, Playmobil®, le mitiche figurine dei calciatori e di altri protagonisti che spopolano, nonché giochi, buste a sorpresa e tanto altro, per rendere i momenti di svago dei più piccoli assolutamente straordinari. C’è tutto questo, e non solo, nel grande mondo de “L’edicola del curioso” di corso Montecucco 86/A, angolo con via Tofane, a Torino.

Antonio è il titolare di questa edicola, che è storica in città perché ha ben trent’anni di vissuto. “L’ho presa in gestione nel 2019 e ha tutto quello che la gente non si immagina nemmeno” spiega con il sorriso stampato sul viso.

La curiosità è la vera caratteristica dell’edicola di Antonio “perché oltre all’informazione che arriva da riviste di gossip e dagli autorevoli quotidiani, che sfornano ogni giorno le novità del nostro vivere – spiega Antonio – ci sono altre mille perché per rivolgersi qui. Se per gli adulti da non perdere sono certamente le collezioni di Tex e di altri miti, i bambini sono coccolati come mai prima d’ora perché trovano i loro beniamini, gli Scooby Doo, ma anche ricette di cucina e set per la migliore pettinatura”.

Da Antonio gli affezionati sono anche i “fido” che quando passano a trovarlo con i loro padroni attendono la coccola del giorno, i biscottini. “Ne vanno pazzi!” sorride Antonio, che ne ha per tutti. In più c’è anche il servizio di certificati anagrafici, pagamento bollette, di acquisto di biglietti Trenitalia e Flixibus e il gioco del Super Enalotto.

Info: 011.859948, email: ledicoladelcurioso@gmail.com