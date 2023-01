A Ivrea è già ora di Carnevale: in piazza il saluto del Generale

Ieri, con il tradizionale corteo di Pifferi e Tamburi e la proclamazione del Generale, ha preso il via ufficialmente lo Storico Carnevale d’Ivrea. Un bagno di folla ha invaso le vie e le piazze del centro canavesano e c’era da aspettarselo, dopo due anni di pausa forzata a causa del covid. La mattina dell’Epifania ha così segnato, come sempre è avvenuto nel passato, l’inizio dei festeggiamenti che avranno il loro clou il 19, 20 e 21 febbraio con l’evento che ha reso famoso il Carnevale: l’attesissima Battaglia delle Arance. Ieri, a mezzogiorno, dopo la marcia di apertura nel centro storico, in piazza di Città c’è stata anche l’investitura di Marcello Feraudo a Generale del Carnevale 2023.

Classe 1983, osteopata e residente a Chiaverano, fin da bambino è stato fortemente legato alla storica manifestazione. Feraudo, davanti alla partecipazione in massa alla cerimonia di proclamazione, non è riuscito a nascondere la sua eccitazione: «Tornare a vedere la città così viva è l’emozione più bella», ha commentato. Storicamente rispettato dall’intera cittadinanza, il Generale del Carnevale – che indossa la feluca, copricapo con piume di struzzo, la sciabola e la fascia biancorossa – è chiamato a esercitare compiti ben precisi dell’autorità che sovraintende l’ordine pubblico.

Ma in seguito alla celebrazione mattutina, si sono poi svolti altri momenti importanti di questa partenza del Carnevale. Alle 14 il saluto dei Credendari al Magnifico Podestà alla presenza dei Gruppi Storici; la Cerimonia del Sale e del Pane e il corteo verso la Cappella dei Tre Re al Monte Stella. Da qui poi, la partenza e l’arrivo finale in piazza Ottinetti, al Duomo, dove alle 16.30 ha avuto luogo la Cerimonia dei Ceri in presenza del Vescovo, monsignor Edoardo Aldo Cerrato.

Dopo questo primo appuntamento con la tradizione, gli occhi sono già puntati sul mese di febbraio, mese in cui il Carnevale di Ivrea entrerà nel vivo. Il 5 e il 12 febbraio ci saranno le Alzate degli Abbà e la presentazione dei carri da getto; il 16 febbraio in piazza di Città, la calzata del Berretto Frigio; il 18 febbraio, dal balcone del Municipio, la presentazione della Vezzosa Mugnaia fino ad arrivare alla famosa Battaglia.