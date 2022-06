A Formentera con Giacomo ma in testa c’è sempre Can

Come amanti o come amici, lo dirà solo il tempo. Fatto sta che Diletta Leotta e il suo (presunto) nuovo fidanzato Giacomo Cavalli negli ultimi giorni sono partiti entrambi per le Baleari, destinazione Formentera che ancora più di Ibiza è ormai diventata per gli italiani la Rimini del nuovo millennio.

In realtà hanno fatto di tutto apparentemente per farsi notare anche se è stata missione inutile, almeno per i paparazzi di “Chi”. E in effetti, se ti presenti all’aeroporto con un cappellino e una borsa firmate, oltre tutto accompagnate da un fisico molto riconoscibile, difficile non dare nell’occhio. Eppure hanno scelto di arrivare separati, anche se poi sull’aereo sono saliti e hanno viaggiato insieme. Ad attenderli in Spagna, un gruppo di amici del modello con i quali hanno affrontato pranzi e feste. E Diletta ha raccontato la prima di una serie di vacanze estive facendo sognare i suoi follower con una serie di scatti in costume. Ma lei si guarda bene, e stranamente lo fa anche la rivista diretta da Signorini, dal postare immagini insieme a Giacomo. Il modello bresciano da diversi mesi a questa parte appare e scompare abilmente dalla sua vita. C’era subito prima e subito dopo Natale, anche sulle nevi di St. Moritz. E c’era di nuovo più di recente a Milano quando sono stati ripresi insieme confermando che c’è affinità anche se nessuno può stabilire quanta. Ma in realtà sulla vita sentimentale della conduttrice sportiva più amata d’Italia aleggia il mistero. Perché il profilo specializzato The Pipol (dietro al quale c’è il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia) avanza un’ipotesi diversa: «Nonostante sia volata alle Baleari con l’amico Giacomo Cavalli, Diletta è ancora single. Trascorrerà la sua estate con le amiche e gli affetti più cari. Secondo persone a lei vicine avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can, che non avrebbe mai dimenticato». Già, perché c’è sempre un colpo di scena pronto e quindi la Leotta sarebbe pronta per tornare sui propri passi visto che all’epoca sarebbe stata lei a troncare. Ora ci sarà una seconda occasione?