A dieci giorni dall’Europeo Mancini suona la carica: «Regaliamo emozioni»

La Nazionale diventa uno show, in attesa di dare spettacolo in campo agli Europei. Roberto Mancini, a dieci giorni dal via, suona la carica: «Speriamo che l’avventura sia più lunga possibile e di regalare emozione agli italiani. Scegliere è stato difficile come sempre, devi lasciare a casa anche chi è stato artefice di questa cavalcata. Questa Nazionale credo che sia piaciuta subito perché è arrivata dopo quello che era successo nei Mondiali di Russia. Abbiamo iniziato bene e abbiamo anche avuto un po’ di fortuna». Chi conosce da più di trent’anni il ct, garantisce per lui anche se «Mancini è un grandissimo tecnico, non ci avrei mai creduto quando giocavamo insieme. Ha creato un ambiente fantastico, con disciplina e libertà. Trasmette fiducia ai giocatori che per loro è importantissima. In Nazionale non è necessario essere amici ma aiuta. C’è anche un rapporto umano oltre che professionale e ci fidiamo l’uno dell’altro ormai da 30-35 anni. Siamo amici, quasi fratelli». Parola di Gianluca Vialli, ça va sans dire. La continuità è data da giocatori come Chiellini che oggi è anche il capitano: «Ho avuto la fortuna di essere preceduto da alcuni grandi prima di me come Buffon e Cannavaro. I ragazzi non hanno bisogno di tanto, solo di gestire la pressione. Con qualcuno abbiamo affrontato tante battaglie, sarà una bella esperienza e loro mi danno tanta energia». A Mancini e alla Nazionale sono anche arrivati auguri speciali, quelli di Antonio Conte che ha vissuto una viglia come questa sette anni fa: «Quel che mi sento di dire è che ci sono speranza e fiducia nel tuo lavoro. Ti auguro di fare meglio di quel che abbiamo fatto noi a livello di risultato con la Nazionale. So che ci sono le premesse». L’avvicinamento agli Europei passerà per l’ultima amichevole ufficiale con la Repubblica Ceca venerdì 4 al “Dall’Ara” di Bologna e il giorno successivo dalla sgambata in famiglia a Coverciano con l’Italia Under 20. Poi sarà già tempo di pensare alla Turchia, primo avversario al debutto nell’Olimpico riaperto al pubblico venerdì 11 giugno. Pochi i ballottaggi nella testa del ct che studia questo debutto da mesi. Sulla strada verso gli Ottavi, poi, la Svizzera il 16 e il Galles il 20.