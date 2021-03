A Borgata Lesna spuntano i manifesti: “Non spostate il capolinea del 15”

Nell’acceso dibattito sullo spostamento del capolinea del 15 da Borgata Lesna, interviene anche Torino Tricolore con manifesti provocatori a difesa della fermata di via Brissogne.

“Il capolinea del 15 è da sempre fondamentale per Borgata Lesna, è il collegamento del quartiere con il resto della città e con il centro -ha dichiarato Matteo Rossino portavoce di Torino Tricolore– spostarlo significherebbe isolare questa zona colpendo residenti e commercianti”.

“In questi provocatori manifesti abbiamo rappresentato lavoratori, mamme, pensionati, bambini -prosegue Rossino– insomma tutte quelle categorie che subirebbero un grave danno dallo spostamento del capolinea Brissogne”.

“Tutto il quartiere è contrario a questa scelta che, effettivamente, non ha alcun senso -ha concluso Rossino– Mi auguro che il comune torni sui propri passi e desista, in caso contrario siamo pronti a scendere in strada per appoggiare le proteste dei residenti”.