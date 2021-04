A bordo dell’auto si schianta contro un albero

Pauroso incidente lungo la strada provinciale 21, all’altezza del chilometro 8 a Vauda Canavese Superiore. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria, una Fiat 500L è uscita fuori strada, finendo contro un albero per poi ribaltarsi, fermandosi, infine, in un canale di scolo delle acque piovane.

Un uomo italiano di 70 anni, residente a Corio Canavese, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Cirié in condizioni gravi. Al momento, la prognosi rimane riservata: i medici monitorano le sue condizioni di ora in ora, visto che non è in immediato pericolo di vita. Sono però in corso ulteriori accertamenti sulle condizioni psicofisiche del paziente che presenta talune criticità che preoccupano i medici.

Per questo motivo, i militari dell’Arma hanno chiesto degli esami specifici per verificare se nel sangue vi siano tracce di alcol o di altre sostanza. Comunque sia, al di là dello stato del conducente dell’auto, in quel tratto di strada, anche nel recente passato, è stato teatro di incidenti.