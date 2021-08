A 37 anni dal crollo del cinema: «Al posto del Diana il degrado»

«Da quattro anni nessuno pulisce, e qui abbiamo viviamo tra topi e blatte». È disperata la signora Ida, mentre indica con il braccio sinistro l’area di corso Regina Margherita 220 che un tempo ospitava l’ex cinema Diana. Crollato 37 anni fa, nel 1982, un tempo ospitava le migliori proiezioni della città.

La lettera

I residenti degli stabili di via Ascoli 2 e 4, che hanno la sfortuna di affacciarsi su quell’area, chiedono un futuro e una bonifica del terreno, oggi di proprietà del Comune di Torino. Per farlo, hanno deciso di affidarsi a una lettera inviata alle istituzioni e all’ufficio igiene. «Il terreno, fino al 2012, veniva annualmente ripulito da erbacce, arbusti e immondizie racconta la signora Ida. Un intervento di pulizia e sfalcio si è verificato anche nel 2017, dopo insistenze da parte degli abitanti del quartiere. Ma a quattro anni dall’ultimo intervento, la situazione è tornata a essere insostenibile e il terreno risulta completamente abbandonato».

La storia

Una storia che i residenti del basso San Donato conoscono alla perfezione, vuoi perché qualcuno a quel crollo ci ha persino assistito. Come la famiglia della signora Ida che oggi lotta per ridare dignità all’area del vecchio cinema che ha chiuso i battenti nel 1975. «Era il 12 agosto del 1984 – ricorda Ida -. Il cinema era da tempo abbandonato, c’era stata qualche occupazione ma per fortuna il giorno del crollo i vigili del fuoco non hanno trovato anima viva all’interno». Gli arbusti e gli alberi, nel frattempo, sono ricresciuti a dismisura, il terreno è infestato di topi, scarafaggi che sconfinano spesso negli adiacenti cortili degli stabili e nelle cantine «così come si segnala – si legge nella lettera -, la presenza continuativa di grandi mosconi che entrano negli stabili adiacenti al terreno dalle finestre aperte». Una situazione insostenibile, così la dipinge il quartiere che spera in un intervento di Comune e Circoscrizione 4. A calmare gli animi basterebbe quello che ha tutta l’aria di essere un urgentissimo intervento di disinfestazione e pulizia del terreno dell’ex cinema. Qualcosa, però, è stato anche fatto. Per esempio in via Ascoli angolo via Capua con il rifacimento della pavimentazione e l’installazione delle piante.