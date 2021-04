25 APRILE. Il messaggio di Cirio: “Proteggere e ricordare libertà”

“La libertà, che oggi la pandemia ci ricorda non essere scontata, ha bisogno di anticorpi. Contro ogni tipo di virus. La Democrazia è la custode preziosa della salute del nostro Paese. Ed è compito di ognuno di noi ricordare. E proteggerla”. Questo il messaggio social del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, pubblicato in mattinata in occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia.

Il presidente si è recato a Bastia Mondovì, al Sacrario di San Bernardo: “Una preghiera, circondati dal silenzio ovattato delle nostre colline delle Langhe – ha aggiunto -. In questo logo, 70 anni fa, fu Alcide De Gasperi e rivolgere il proprio pensiero, a coloro che in nome della Libertà hanno donato la propria vita”.