1° maggio a Torino: Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza [VIDEO]

Quest’anno, dopo due anni di svolgimento in modalità contenuta causa Covid, Cgil, Cisl e Uil Torino tornano in piazza e organizzano, per la Festa del Lavoro di domenica 1° maggio, il tradizionale corteo per le vie della città e gli interventi in piazza San Carlo.

Questa mattina, nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, in piazza Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa con i segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA: